ARCOP Sénégal : Les nouveaux membres du Conseil de régulation nommés (Liste)

Le président de la République a officiellement acté la recomposition de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Par décret, neuf nouveaux membres ont été nommés au sein du Conseil de régulation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, effectif depuis le 22 avril 2026.





Fidèle à son principe de gestion inclusive, cet organe délibérant adopte une structure tripartite et paritaire, intégrant des représentants de l'Administration publique, du secteur privé et de la société civile pour superviser les marchés publics.





Une mission stratégique de supervision

Les nouveaux conseillers auront la lourde tâche de définir les perspectives de développement de l'institution, d'approuver le budget et de valider les rapports de la Direction générale. Ils veilleront également à l'adoption des règlements intérieurs et des manuels de procédures (financières, comptables et RH). Tenus au secret professionnel, ces membres assurent la conformité des activités de l'ARCOP avec les orientations politiques de l'État en matière de commande publique.





Liste des nouveaux membres de l'ARCOP

La composition du Conseil se décline comme suit :



Collège Membre nommé Profil / Entité Administration M. Allé Nar Diop Présidence (Inspecteur du Trésor) Mme Ndèye Rokhaya Sène Justice (Magistrat) Mme Yaye Anna Sèye Thiam Finances (Ingénieur Statisticien) Secteur Privé Mme Raqui Wane CNP (Juriste) M. Talla Ndiaye MDES (Financier) M. Youssoupha Diop CNES (Directeur exécutif) Société Civile Me Ibrahima Ndieguene Ordre des Avocats (Avocat) M. Moundiaye Cissé ONG 3D (Directeur exécutif) M. Saliou Dièye ONES (Expert fiscal)

MS/NDARINFO



