Deuil au gouvernement : Rappel à Dieu de l'enfant du ministre Cheikh Diba

C'est une bien triste nouvelle qui frappe l'un des membres du gouvernement. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, est en deuil suite au rappel à Dieu de son enfant, survenu ce mardi 28 avril 2026.





L'annonce de cette perte brutale a suscité une vague de solidarité et de compassion dans les réseaux. Une vague de soutiens suscitée par l'engagement et la rigueur du ministre au service de la nation.





L'heure de la levée du corps et des obsèques n'a pas encore été communiquée. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées au ministre Cheikh Diba, à son épouse et à l'ensemble de ses proches. Que la terre de ses ancêtres lui soit légère.





MS/NDARINFO





