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Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko annonce la "nouvelle politique agricole" du Sénégal

Dimanche 26 Avril 2026 - 16:28

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko annonce la "nouvelle politique agricole" du Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a clôturé en apothéose la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) ce dimanche. Lors de sa visite, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l’État de placer l’agriculture au cœur de la transformation économique du Sénégal.

Critiquant les « ratés et tâtonnements » des approches passées, il a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle politique agricole globale. Cette stratégie, qui intègre également l’élevage et la pêche, vise à bâtir une économie endogène forte pour réduire drastiquement la dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
 

Une refonte industrielle et commerciale

 

Le Premier ministre a insisté sur le fait que la souveraineté alimentaire ne se limite pas à la production, mais englobe l'accès au foncier, le financement et, surtout, la transformation industrielle. Ousmane Sonko a notamment évoqué le potentiel des produits dérivés, tels que le textile et l'industrie du cuir, pour booster le secteur secondaire.


Pour soutenir les producteurs, il a annoncé des mesures concrètes sur la distribution, notamment l'obligation pour les institutions de l'État (casernes, écoles, universités) de privilégier la consommation de riz local, garantissant ainsi des débouchés immédiats aux acteurs du monde rural.
 

MS/NDARINFO
 


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