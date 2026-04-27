Sénégal Solidaire : Le nouveau modèle qui remplace la Fondation des Premières Dames

La nouvelle structure baptisée « Sénégal Solidaire » marque une rupture avec le concept traditionnel des fondations privées de Premières Dames, selon administrateur général. Initiée par le président Bassirou Diomaye Faye, cette organisation positionne ses épouses, Marie Khone Faye et Absa Faye, comme des ambassadrices thématiques disposant de périmètres d’intervention distincts. L'objectif affiché par Amadou Dramé, est d’institutionnaliser l'action sociale tout en garantissant une gestion structurée des pôles santé, éducation et autonomisation des femmes.





Une répartition stratégique des compétences

Selon les précisions apportées par la direction de la fondation dans un entretien au quotidien Le Soleil, les deux pôles majeurs de la structure sont désormais opérationnels. La Première dame Marie Khone Faye soutient le volet « Éducation et autonomisation des femmes », tandis que la Première dame Absa Faye porte les initiatives liées à la « Santé ».





En tant qu'ambassadrices, elles disposent de la latitude nécessaire pour orienter les actions de la fondation selon des projets spécifiques qui leur tiennent à cœur, bénéficiant pour cela de l'accompagnement technique et financier de Sénégal Solidaire pour leur concrétisation.





MS/NDARINFO



