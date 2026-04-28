Justice : Farba Ngom bénéficie d'une liberté provisoire après un an de prison

La Cour suprême du Sénégal a confirmé, ce mardi 28 avril 2026, la mise en liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire pour Farba Ngom. Le député-maire des Agnam, qui faisait face à des recours successifs du parquet ayant maintenu sa détention malgré des décisions favorables par le passé, voit enfin sa demande de liberté validée par la haute juridiction. Ses avocats, à leur sortie d'audience, ont salué une décision qui met fin à plus d'un an d'incarcération préventive.





Un dossier financier de 125 milliards de FCFA

Pour rappel, Farba Ngom était placé sous mandat de dépôt depuis février 2025. Il est poursuivi pour des chefs d'accusation graves, notamment association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux. L'affaire avait éclaté suite à un signalement de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), portant sur des flux financiers suspects estimés à un montant record de 125 milliards de FCFA.





Annulation des procédures annexes

Durant sa détention, le parlementaire avait également été inculpé pour l'utilisation illégale de téléphones portables en milieu carcéral. Toutefois, ce volet spécifique de l'enquête a récemment été fragilisé : la Chambre d'accusation aurait annulé les procédures liées à cette affaire de téléphones. Cette annulation procédurale a joué un rôle déterminant dans le renforcement du dossier de la défense, ouvrant la voie à la décision de la Cour suprême rendue ce jour. Farba Ngom devrait regagner son domicile sous peu, tout en restant à la disposition de la justice pour la suite de l'instruction.





MS/NDARINFO



