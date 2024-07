Bourses du mois de Juin : paiement prévu à partir de ce samedi

La Direction des Bourses du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) informe les étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur, que le paiement des allocations d'études du mois de juin 2024 commence ce samedi 06 juillet 2024.



- Ce paiement correspond à la dernière mensualité avant le « rappel des vacances » prévu au début du mois d'aout et dont les états sont déjà disponibles ;



- Les retardataires et certains étudiants non encore inscrits seront programmés dans le dernier paiement de l'année académique 2023-2024 prévu en octobre 2024.