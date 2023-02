Bundeslinga : Sadio Mané a retrouvé la pelouse contre l'Union Berlin

Mané a pris la place de Kingslé Coman, qui lui aussi revenait de blessure. Le joueur français a inscrit le deuxième but du Bayern, à la 40e mn. Les autres buts des Bavarois ont été inscrits par Eric Maxim Choupo-Moting(31e) et Jamal Musiala, à la 45e mn.



En conférence de presse, samedi, l’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, s'était montré rassurant sur l’état de forme de Mané et sa participation probable à ce match de la Bundesliga. "En ce qui concerne Sadio (Mané), c’est vrai qu’il est un candidat pour le groupe, bien sûr pas dès le début du match, sa période d’absence a été trop longue pour cela. Mais il a bien travaillé en rééducation et il est en forme. Il s’est entraîné deux fois et demie avec l’équipe. C’est une alternative dont nous nous réjouissons", a-t-il soutenu.







Titulaire avec son équipe le 8 novembre 2022, lors du match de la 14e journée entre le club bavarois et le Werder Brême, le joueur sénégalais était sorti au bout de 20 minutes de jeu, sur blessure. Il avait été touché au genou droit et avait été remplacé par l'Allemand Leroy Sané. Blessé à seulement douze jours du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), sa participation à la compétition était alors devenue incertaine. Mais, son nom avait figuré sur la liste des joueurs sénégalais retenus pour le tournoi et publiée le 11 novembre.





Après plusieurs rumeurs, son forfait à l'édition 2022 de la Coupe du monde fut confirmé par le médecin de la sélection Manuel Alfonso, le 17 novembre. Il annonça ce jour-là qu'''une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement".





Le même jour, le Bayern Munich annonçait sur ses comptes sociaux, que le champion d'Afrique 2022 "a été opéré avec succès" à Innsbruck (Autriche) par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres.







Le Sénégal, logé dans la poule A du pays hôte, le Qatar, aux côtés de l'Equateur et des Pays-Bas, avait dû faire sans son joueur vedette.





Après plusieurs semaine de rééducation, le Ballon d’Or africain 2022 avait fait son retour le 10 janvier dernier dans la salle de sport de la formation allemande. Quatorze jours plus tard, il retrouvait la pelouse pour sa première course individuelle.





"Je suis heureux de retrouver la pelouse après de longues vacances", avait ironisé l'ailier sénégalais dans une vidéo publiée sur le compte twitter du club allemand. Son retour, qui avait été espéré pour la manche aller de la ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le 14 février dernier, n’avait finalement pas pu avoir lieu.





L‘international sénégalais avait annoncé qu'il reprendrait l’entraînement collectif avec son club, déclarant alors espérer revenir en équipe nationale au mois de mars pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023.





Le Sénégal accueille le Mozambique, le 21 mars.