CEDEAO : Des mouvements citoyens togolais apportent leur soutien à Guy Marius SAGNA

Le collectif des organisations citoyennes du Togo rassemblées autour du mouvement « Touche Pas A Ma Constitution », a apporté son soutien, dans un communiqué parvenu à Walfnet, au député sénégalais Guy Marius SAGNA menacé d’une pétition de destitution au parlement de la CEDEAO par un député togolais.



Le front « ‘Touche Pas A Ma Constitution’ apporte son soutien ferme au député Sénégalais qui défend les peuples de la communauté au sein de ce Parlement, particulièrement le peuple togolais qui exprime sa reconnaissance au peuple sénégalais. Le front Touche Pas A Ma Constitution » condamne vivement les menaces proférées au Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’encontre du député sénégalais Guy Marius SAGNA. Ce dernier est visé par un projet de pétition de destitution lancée par un député togolais », lit-on dans le document



Selon le front, lors de la première session ordinaire de l’année 2024, tenue du 1 au 24 juillet, « Monsieur SAGNA a eu le courage d’exposer les maux que dénoncent les citoyens de la Communauté, et il pointe du doigt les dérives des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se comportent comme dans un syndicat », rappelle-t-il.



« En mettant en lumière les dysfonctionnements et les travers de l’organisation, certains de ses collègues semblent effarouchés, au point de vouloir le faire taire et même de chercher à l’exclure du Parlement, comme cela pourrait se passer dans leur pays non respectueux des règles démocratiques, à l’exemple du Togo », ont-ils soutenu.



Pour l’avènement de la CEDEAO des peuples



Le mouvement de souligner que la lutte que mène le député Guy Marius SAGNA au Parlement de la CEDEAO apparait comme le prolongement des positions que le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye FAYE, a exprimées lors du 65eme sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.



« C’est pourquoi le front « ‘Touche Pas A Ma Constitution’ encourage les autorités sénégalaises à poursuivre leurs efforts pour l’avènement de la CEDEAO des peuples », appellent-il.