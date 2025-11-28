Saint-Louis accueille les activités régionales du programme FORCE-N

Le programme national Force N, initié par l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHECK), est actuellement en tournée dans plusieurs régions du Sénégal dans le cadre de journées portes ouvertes nationales visant à faire connaître les opportunités offertes aux jeunes dans les métiers du numérique.



"Aujourd’hui, on est à Saint-Louis. D’autres équipes sont à Kolda, et la semaine prochaine, nous serons à Kaolack et Mbour", a déclaré Seynabou Gueye Seck, responsable du suivi des apprenants de Force N et coordonnatrice de l’initiative.





Ces journées ouvertes ont pour objectif de vulgariser le programme Force N à travers un dispositif de proximité. "On présente le programme, on organise des masterclass sur les métiers du numérique. À Saint-Louis, nous avons axé la journée sur l’intelligence artificielle", a-t-elle précisé.





En plus des conférences, des ateliers pratiques de rédaction de CV et de lettres de motivation sont proposés aux jeunes participants, ainsi que des séances de questions-réponses et des témoignages d’anciens bénéficiaires du programme.





Une caravane urbaine a également été organisée pour sensibiliser les établissements scolaires et universitaires de la ville sur les objectifs et les offres du programme.



"Nous allons procéder à la distribution d’ordinateurs portables à des élèves des séries scientifiques S1 et S3", a annoncé Mme Seck.





Le programme Force N, piloté par l’UNCHECK, s’adresse à un public large, allant des élèves de la 6e à la Terminale, ainsi qu’aux jeunes de 18 à 35 ans, qu’ils soient étudiants ou non.



"Ce programme va au-delà de notre université. Il touche toute la jeunesse sénégalaise et propose des formations innovantes, comme l’intelligence artificielle, le webmarketing ou l’e-commerce", a témoigné un étudiant de l’UNCHECK, présent à la journée.





Les organisateurs appellent à une large mobilisation des jeunes et des étudiants, afin de garantir une participation massive au programme à l’échelle nationale.





