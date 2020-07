COVID-19 : 3 nouveaux décès, 12 cas détectés, retour des cas importés

Alors que la situation semblait se stabiliser, trois nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés, ce dimanche. Ce qui porte le bilan à 148 morts. Sur les 1108 tests réalisés, 121 sont positifs, soit un taux de positivité de 10, 92%. Les cas positifs sont répartis comme suit : 96 cas contacts , 1 cas importé de l’aéroport Blaise Diagne et 24 issus de la transmission communautaire entre Thiès, Mbour, Dakar-Plateau, Saint-Louis, Maristes, Pikine, Guediawaye, Diamagueune, Keur Massar, Liberté 6, Ouakam, Yoff, Mbao, Bignona.



65 patients ont été déclarés guéris et sortiront d’hospitalisation. 32 cas graves sont toujours admis dans les services de réanimation.



À ce jour, 8135 cas ont été déclarés au Sénégal dont 5446 guéris, 148 décès et 2540 sous traitement dans les différents centres prévus à cet effet.



