COVID-19 - Le district de Guédiawaye est passé à 7 cas

Alors que le district de Guédiawaye comptait deux cas positifs au coronavirus à la date du 3 mars 2020, le nombre de patients contaminés a augmenté et comment ! À ce jour, le district a enregistré 7 cas positifs à la Covid-19, selon les statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



A la date du 5 avril 2020, la situation nationale depuis la découverte du premier cas est la suivante : Dakar-ouest (58), Daka r-Sud (48), Touba (26), Mbour (13), Dakar-centre (13), Thiès (10), Vélingara (7), Rufisque (6), Pikine (6), Dakar-nord (6), Saint-Louis (4), Popenguine (3), Ziguinchor (2), Keur Massar (2), Diamniadio (2), Mbao (2), Sangalkam (2), Oussouye (1), Goudiry (1), Richard-Toll (1), Fatick (1) et Yeumbeul (1).



Ces statistiques concernent seulement le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie et ne prennent pas en compte les patients guéris depuis lors.