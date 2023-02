Camp militaire de Thiès : Macky Sall a visité le chantier de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile et inauguré plusieurs installations

Macky Sall a visité le chantier de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile. Il a suivi plusieurs présentations d'aéronefs au niveau de la Base École de Thiès (BET). Il a visité différents types d’aéronefs destinés à la formation civile, les avions de types D-40 monomoteurs, d’autres pour la formation initiale au pilotage avion, des avions de type D-A42 et des simulateurs de type avion.



Le Président Sall a réceptionné l'espace "Taggat Yaram" du camp militaire Général Joseph Louis Tavarez DA SOUZA. Cet espace comprend plusieurs installations sportives (terrains de football, de basketball, handball et des salles de sports)



Pendant l'étape de sa visite, le chef de l'Etat a inauguré l'Ecole d'application et de perfectionnement interarmes (EAPI). Macky Sall a également inauguré Centre d'entraînement tactique N°7 Capitaine Mbaye Diagne et le Celibatorium des officiers / Mess de garnison.