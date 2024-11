Campagne pour les Législatives : ​Dethié FALL apporte son soutien au comité départemental PASTEF de Saint Louis

Après sa décision de soutenir la Liste PASTEF, les patriotes pour les élections législatives du 17 novembre, le Président Dethie FALL a engagé les militants et responsables des 14 régions à s'investir dans la campagne électorale pour une victoire écrasante en intégrant le dispositif organisationnel mis en place.



Toutefois, le département de Saint Louis fait l'objet d'une attention particulière et un fort engagement de sa part. Pour concrétiser cet engagement et prenant conscience de la lourdeur des charges financières relatives à la campagne, il a remis une somme de deux millions de francs cfa à l'honorable député Yacine Samb en présence du Directeur de campagne Djibril Dieng et de la Trésorerie du MOJIP.



Son représentant à Saint Louis Mamadou Mbaye justifie ce geste par le fait qu'il est non seulement de la commune de Saint mais surtout qu'il veut contribuer à assurer à la liste PASTEF une victoire éclatante et écrasante.



En sus aussi bien au sein du comité électoral départemental que dans les comités communaux et de quartiers, les responsables et militants du parti assument des fonctions et participent activement au déroulement des opérations.



Tout ceci témoigne de la qualité des relations entre le PRP et PASTEF qui ont déjà partagé sous Yewwi askan wi beaucoup de cadres de travail et ont organise ensemble des campagnes. Pour rester conformer à cet esprit de symbiose avec le PASTEF, le parti PRP a décidé d'arborer non pas ses couleurs, or et blanc mais les couleurs du parti PASTEF.