Cancer du col de l’utérus : le PRDC lance une campagne de dépistage dans la vallée du fleuve Sénégal

Le Projet de résilience et de développement communautaire (PRDC/VFS), en partenariat avec la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (2SCPP), a organisé une vaste caravane de sensibilisation, de formation et de dépistage pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, dans les régions de Saint-Louis, Matam et Bakel.





Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la caravane nationale pour l’élimination du cancer du col utérin, initiée par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, du 21 novembre au 12 décembre 2025, sur le thème : "Intégration des services pour accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus."





Selon Babacar Dia, expert en développement social du PRDC, cette activité s’inscrit dans l’approche inclusive et participative du projet, financé par la Banque mondiale et exécuté par le PUMA.



L’objectif est de garantir un accès équitable aux soins de santé pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables dans 44 communes cibles, réparties entre les régions de Saint-Louis (20), Matam (15) et Bakel (9).





Les actions menées comprennent des dépistages gratuits, des formations pour les sages-femmes, ainsi qu’un accompagnement psychosocial et médical pour les femmes diagnostiquées.



Le Dr Mor Cissé, gynécologue-obstétricien, a précisé que plus de 700 patientes ont été consultées en deux jours, et plusieurs cas de lésions précancéreuses ont été détectés et pris en charge sur place.





Cette initiative permet de répondre à un enjeu de santé publique majeur. Au Sénégal, le cancer du col de l’utérus cause environ 1 900 décès par an, soit 4 par jour.



La caravane nationale vise à renforcer la prévention, tout en formant les professionnels locaux pour assurer la continuité des soins au-delà des campagnes ponctuelles.



Le PRDC entend ainsi faire de la lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les inégalités d’accès aux soins, un pilier central de son intervention communautaire.

