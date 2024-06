Carnage foncier sur la plage d'Anse Bernard : SONKO fustige des pratiques " nuisibles à l’intérêt public "

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a récemment suscité une vive réaction après sa visite à la plage d’Anse Bernard ce dimanche. Lors de son intervention sur place, Ousmane Sonko a révélé des détails inquiétants concernant des irrégularités dans le lotissement du littoral, mettant en lumière un scandale majeur.



Le Premier ministre a informé le public des résultats des investigations menées sur la plage d’Anse Bernard. Selon ses révélations, les enquêtes ont mis en évidence des pratiques de lotissement douteuses.



« Quand on a commencé à faire des investigations, on est tombé sur des lotissements faites en novembre 2023. Là où on se trouve actuellement, commençant au niveau de la route jusqu’en bas, tout a été loti. Ils ont donné ça à des personnes », a déclaré le Premier ministre.



La plage d’Anse Bernard, comme l’a précisé Ousmane Sonko, fait partie du domaine public maritime, une zone qui devrait être protégée et accessible à tous les citoyens sénégalais. Le Premier ministre a qualifié cette situation de « scandale », soulignant que de telles pratiques étaient non seulement illégales mais aussi nuisibles à l’intérêt public.



En réponse à cette découverte, Ousmane Sonko a demandé au Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire de proposer un programme d’urgence pour l’aménagement de la plage d’Anse Bernard. Il a insisté sur la nécessité de « protéger cette plage et garantir qu’elle reste accessible aux citoyens sénégalais ».