Ce que la police reproche à Thione NIANG

Nous en savons un peu plus sur le différend qui oppose Thione Niang à la police. Après la version de l’ancien volontaire de la campagne de Barack Obama qui accuse la police de harcèlement sans cause jusque chez lui, des sources de Emedia.sn proches de la police évoquent une autre thèse. Selon nos informations, il est reproché à Thione Niang l’exploitation clandestine d’une auberge et quand la mesure lui a été notifiée, il aurait présenté des documents qui ne répondraient pas aux normes lui permettant une telle activité.



Dans la vidéo qu’il a mise en ligne hier, le proche du chanteur Akon évoquait d’ailleurs l’exploitation de cette maison d’hôtes, en soulignant avoir obtenu des documents de l’APIX et du ministère du tourisme en guise d’autorisation, pour une maison qu’il avait acquise à Sendou pour en faire une bibliothèque publique dans un premier temps, avant d’en faire une maison d’hôtes, faute de fréquentation. D’autres sources proches de Thione Niang estiment qu’il serait victime de harcèlement parce qu’on lui prêterait des intentions de briguer la mairie de la commune de Sendou à l’approche des prochaines élections locales.



EMEDIA.SN