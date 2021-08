Chavirement de migrants / Libération des personnes interpellées: Les pêcheurs de Saint-Louis haussent le ton

Les associations de pêcheurs de Saint-Louis ont haussé, le ton, ce matin, après la libération des personnes interpellées dans le cadre de l’enquête sur le chavirement d’une pirogue remplie de migrants, qui ont quitté Saint-Louis. Toutefois, ils ont invité l’Etat à durcir des peines et leur implication dans la surveillance des lieux de départ. « L’Etat doit alourdir les peines infligées aux convoyeurs. Ils ne peuvent pas récupérer l’argent des centaines de jeunes et les sacrifier après. C’est injuste”, s’est offusqué le président des pêcheurs de Saint-Louis, Ousmane Sène.



Son camarade Iba Fall, informe L'Asnews, membre du Clpa de Saint-Louis, de souligner : « Les convoyeurs sont les responsables de cette situation. Après leur arrestation, ils passent juste 2 à 3 mois à la prison et après, ils sont libres. Au même moment, les familles des victimes vivent dans la tristesse. C’est ce qu’il faut corriger ».



En sus, les pêcheurs ont aussi proposé d’autres pistes de solution. Ils veulent désormais participer à la surveillance des points de passage. Ils estiment être les seuls capables de régler ce problème.



LERAL