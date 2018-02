Cheikh Anta DIALLO, nouveau SG de la COMSOC : « mon engagement au service de la cause estudiantine » (vidéo)

Après de bons et loyaux services rendus à la communauté étudiante, Cheikh Ndigueul BEYE passe le témoin à Cheikh Anta DIALLO, un étudiant en licence 3 à la section d’Anglais de l’UFR des Lettres et Sciences humaines ( LSH). Dans ce bref entretien avec NdarInfo, M. DIALLO nous parle de son engagement au service de m’améliorations des conditions sociales de ses camarades. Il invite les autorités de l’UGB (Crous et Rectorat) à accorder plus de considération à sa structure.