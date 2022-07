Cheikh Oumar DIAGNE : " Le combat est loin d'être terminé"

Élargi récemment de prison, Cheikh Oumar Diagne a passé la fête de la tabaski auprès des siens. L'ex-pensionnaire de la prison de Rebeuss en a profité pour remercier ses soutiens et ses amis.



"Alhamdoulilaah ala kouli haal.Balen ma akk, baalna nieup, yalnaniou yalla bolei baal amine.



Déwénati à tous, j'en profite pour remercier sincèrement tous les amis pour votre soutien, vos prières, votre attention.



Reubeuss a été un lieu de repos, de réflexion et d'apprentissage. Il a surtout été un stage capital pour mes combats futurs.



Qu'Allah nous assiste et nous maintienne sur la voie droite. Merci encore et courage car le combat est loin d'être terminé..." a-t-il écrit sur sa page Facebook.