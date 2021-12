Cheikh Samba SENE : " Pour qu’un maire puisse travailler, il faut qu’il soit proche du Gouvernement" - vidéo

Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) dans la Langue de Barbarie poursuit sa randonnée de massification. Après un meeting à l’hydrobase, il revient à Ndar Toute présider une mobilisation de Cherif Beuya SENE acquis à sa cause. Cheikh Samba SENE qui a avait promis la reprise de l’éclairage public dans ce quartier se dit satisfait d’avoir obtenu gain de cause. Il annonce, dans la foulée, l’octroi d’une ambulance offerte par Marième Faye SALL après un plaidoyer auprès du maire Mansour FAYE et des appuis aux ASC. Il s’est dit toutefois surpris par les promesses de réalisation de certaines candidatures à la commune de Saint-Louis n’ayant pas de bons termes avec le régime. Pour qu’un maire puisse travailler, il faut qu’il soit proche du Gouvernement », a-t-il soutenu en affirmant que l’actuel édile est le bon profil pour la ville.