Cité Keur Gorgui : les leaders de Yewwi gazés. Des députés arrêtés.

Plusieurs leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se sont rendus à la Cité Keur Gorgui ce dimanche après-midi pour appeler à la levée du blocus du domicile de leur camarade Ousmane Sonko.



Cependant, les Forces de défense et de sécurité n’ont pas laissé Déthié Fall et Cie accéder aux lieux. Le leader du PRP déplore le fait d’avoir été gazés encore une fois de plus.



« Chers compatriotes. Comme d’habitude, ils nous ont gazé pour nous empêcher de rendre visite au président Ousmane SONKO membre de Yewwi Askan Wi. C’est très déplorable pour notre pays jadis connu et respecté pour sa démocratie et les libertés, aujourd’hui piétinées par le régime de Macky SALL », a écrit le mandataire de YAW lors des dernières élections législatives.



Des députés arrêtés



Cheikh Thioro Mbacké et Samba Dang ne sont pas seuls députés de Yewwi Askan Wi arrêtés par les gendarmes, près de la maison d’Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui. En effet, leur homologues Bacary Diédhiou, Alphonse Sambou et Ismaila Diallo ont également été arrêtés !