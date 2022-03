Clarence Seedorf, la star du football néerlandais, s’est converti à l’islam

Milieu de terrain classieux et emblématique des années 1990 et 2000, Clarence Seedorf a annoncé ce vendredi sa conversion à l’Islam. L’ex-international néerlandais a effectué sa conversion aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï.



«Merci pour tous les gentils messages envoyés pour célébrer mon entrée dans la famille musulmane. Je suis très heureux et ravi de rejoindre tous les frères et sœurs du monde entier, en particulier mon adorable Sophia qui m’a appris plus en profondeur le sens de l’islam. Je n’ai pas changé de nom et je continuerai à porter le nom que m’ont donné mes parents, Clarence Seedorf! J’envoie tout mon amour à tout le monde», a écrit Seedorf sur son compte Instagram.



Seedorf s’est retiré du monde du football



Clarence Seedorf est aujourd’hui basé dans le Golfe pour des projets qui ne concernent plus le football. Après sa brillante carrière de joueur, le Néerlandais avait entamé une seconde vie d’entraîneur, mais il n’est pas parvenu à faire ses preuves dans ce costume. Seedorf a marqué plusieurs grands clubs européens de son empreinte, comme l’Ajax Amsterdam, le Real Madrid et l’AC Milan.