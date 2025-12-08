La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé, ce lundi, la suspension temporaire de son mot d’ordre de grève, en attendant la concrétisation des engagements pris par les autorités, à l’issue d’échanges récents tenus à Dakar.





Une délégation de l’Université Gaston Berger (UGB) a rencontré, le 4 décembre, le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom. Des échanges à distance ont également eu lieu avec le Premier ministre Ousmane Sonko.





Parmi les revendications prioritaires figurent l’amélioration de la connexion Internet à travers l’installation d’un satellite, la reprise des chantiers inachevés sur le campus, ainsi que le paiement des allocations et des rappels de bourses, attendus dès janvier et février 2026.





La CESL invite les étudiants à reprendre les cours, tout en mettant en garde contre un éventuel retour à la mobilisation en cas de non-respect des engagements annoncés.



