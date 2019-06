Clédor Sène: « ce ne sont pas 30, mais 90% des actifs qui ont été cédés à Petro Tim et Aliou Sall »

« Ce sont 90% des deux blocs les plus juteux qui ont été cédés à Aliou Sall et à Petro Tim », a déclaré Clédor Sène sur la Sen Tv. Il rappelle : « ils ont déjà vendu les 60% à Kosmos Enrgy et gardé les 30% qui font aujourd’hui l’objet du reportage de la BBC ».



Selon le président de ‘’Claire Vision’’, « l’Etat ne détient plus que 10% sur ces deux blocs, c’est extrêmement grave ». En effet, précise-t-il, « les 30% dont on parle, appartiennent à Petro Tim et à Aliou Sall. Et les royalties à venir leur appartiennent également, pas à l’Etat du Sénégal ».



Selon Clédor Sène, « Macky Sall est lié à son frère par 4 décrets. C’est vrai que Timis Corporation avait signé ces contrats en 2011 sous Wade, mais ces contrats ne peuvent entrer en vigueur sans la signature du décret d’approbation par le président de la République. Et c’est Macky Sall qui a signé ces décrets le 19 juin 2019. Il s’agit du décret 2012-596 et du décret 2012-577 ».



Le plus surprenant pour Clédor Sène, « c’est que le président Macky Sall a demandé un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) sur Timis Corporation. Et l’IGE dans la conclusion de son rapport a demandé à Macky Sall de ne pas signer le décret ». Et Clédor de s’interroger : « ma question est aujourd’hui de savoir pourquoi, il n’a respecté ces conclusions et a signé le décret d’approbation ? »



