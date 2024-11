Coalition politique pour les législatives : Sama Gox Sama Yité décline son choix

Le mouvement Sama Gox Sama Yité a tenu hier samedi une assemblée générale, en perfective aux élections législatives du 17 novembre 2024. Un forum de réflexions et de partages entre les militants et responsables, en vue d’adopter une option d’alliance au scrutin. Au terme des échanges, la décision a été prise par le mouvement de rester au sein de l’Alliance pour la République (APR). « Nous ne rallions pas, nous ne transhumons pas », a précisé Abdou Karim NDIAYE, le président du mouvement. Bien ancré au sein de l’opposition, le mouvement dit, toutefois, souhaiter une bonne réussite au président Bassirou Diomaye FAYE et à son Premier ministre Ousmane SONKO.