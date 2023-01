Condamnés à six mois de prison ferme : « Amadou Niang et Massata Samb restent députés…», selon leur avocat

Les députés de l’opposition Amadou Niang et Massata Samb ont été déclarés coupables des faits de coups et blessures volontaires et condamnés à six mois de prison ferme. En plus de cette sentence, ils doivent payer solidairement 5 millions de francs Cfa à la plaignante, à titre de dommages et intérêts. Cette décision a été jugée sévère par un des avocats des parlementaires, nous dit emedia.sn