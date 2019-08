Conflit chez les Thiantacounes : Disciples de Serigne Saliou Thioune et de Sokhna Aïda Diallo s'affrontent

Le pire a été évité de justesse à Mboro Plage où des disciples de feu Cheikh Béthio Thioune en sont venus, il y a de cela quelques jours, aux mains. Selon Libération, des disciples du nouveau Khalife, Serigne Saliou Thioune, ont voulu virer de la résidence du défunt guide des Thiantacounes des talibés acquis à la cause de Sokhna Aïda Diallo qui y habitaient.



Six Thiantacounes cueillis par la gendarmerie



Partis dans un premier temps, ces derniers sont revenus, plus tard, sur les lieux pour récupérer, de gré ou de force, une canne qui appartenait à Cheikh Béthio Thioune. Le gardien désigné par Serigne Saliou Thioune, qui s'y oppose, est tabassé jusqu'au sang. Sur ordre du procureur de Thiès, 6 "thiantas" proches de Sokhna Aïda Diallo sont cueillis par la gendarmerie de Mboro.



