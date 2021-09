Confusion à Conakry: les Français sont sommés de rester à domicile « en raison des combats autour du Palais »

Pendant que des tirs sont entendus à Kaloum, centre administratif et des affaires, comme nous venons de l’annoncer, l’atmosphère n’est pas calme dans les garnisons militaires. Du moins, deux d’entre d’entre-eux.

Pour l’instant, nous ne savons beaucoup plus que les mouvements qui sont constatés à Kaloum et dans quelques garnisons en banlieue.



Une source jointe au camp camayenne qui abrite une partie de l’hôpital national Donka en rénovation, confirme qu’il y a des tirs à l’arme lourde à ce niveau.



Du camps Alpha Yaya, la plus grande garnison militaire du pays, une autre source confie à Guineenews que l’alerte est au maximum. Precisant qu’il y a pas de tirs dans l’enceinte dudit camp. Mais, remarque-t-elle, « les militaires sont sortis habillés de leur uniforme et armés. »



Dans le même témoignage, sans connaître la direction des nombreux véhicules, ajoute-t-elle, « il n’y que les femmes et les enfants à l’intérieur du camp Alpha Yaya ».



GUINEENEWS