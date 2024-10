Conseil constitutionnel : la coalition « Takku Wallu Sénégal » a déposé une réclamation contre la tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko

L’avocat à la cour, Me. Antoine MBENGUE, agissant pour le compte de la coalition Takku Wallu Senegal (TWS), a déposé une « réclamation au Conseil constitutionnel contre Ousmane SONKO, candidat et tête de liste investi sur la liste nationale de la coalition PASTEF aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. »



La requête déposée au Conseil constitutionnel est accompagnée de l’arrêté n° 024785 du 7 octobre 2024 portant publication des déclarations de candidatures reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 et de la liste des titulaires de PASTEF au serutin proportionnel.



Dakaractu