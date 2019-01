Conseil de guerre : WADE convoque Mamdou DIOP Decroix, Pape DIOP et Oumar SARR à Paris

De la France où il se trouve, Me Abdoulaye Wade manœuvre ferme contre Macky Sall. Le Pape du Sopi a convoqué le coordonnateur adjoint du Pds Oumar Sarr, le président de Bokk Gis-Gis Pape Diop Diop et Mamadou Diop Decroix à Versailles. Selon L'Observateur qui donne l'information, ils ont quitté hier Dakar pour se rendre en France.



Quid des réelles motivations de ce conclave aux fortes senteurs d'un véritable conseil de guerre ? Le journal croit savoir qu'à l'issue de cette rencontre entre Wade et ses trois "lieutenants", l'ancien président prendra position pour un des 4 candidats en lice face à Macky Sall. Qui de Sonko, Madické, Idy ou Issa Sall bénéficiera des faveurs de Wade ?



SENEWEB