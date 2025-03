Conseil des ministres du 05 mars 2025 : Dialogue social, autonomisation des femmes et relance économique au cœur des priorités

Un message fort d'unité et de solidarité interreligieuse



Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a ouvert le conseil des ministres du 5 mars 2025 en adressant ses félicitations et sa solidarité à la communauté chrétienne à l'occasion du mercredi des Cendres, marquant le début du Carême. Il a également saisi cette coïncidence avec le Ramadan pour souligner la coexistence pacifique entre les confessions religieuses au Sénégal, un modèle de dialogue interreligieux reconnu et envié dans le monde.



Dialogue social : vers un pacte de stabilité 2025-2029



Le président Faye a salué la rencontre tripartite tenue le 27 février 2025 entre le gouvernement, les centrales syndicales et le patronat, soulignant la transparence et le respect mutuel qui ont marqué les échanges. Cette réunion a permis d'aborder les réalités économiques et financières du pays, confirmées par le rapport d’audit des finances publiques (2019-2024) publié par la Cour des comptes.



Le chef de l’État a demandé au gouvernement de :



Poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin de prendre en charge de manière optimale les doléances exprimées.

Définir un calendrier de négociations pour aboutir à la signature d'un pacte de stabilité sociale 2025-2029 d'ici le 1er mai 2025.

Établir des rendez-vous semestriels d’évaluation pour renforcer le dialogue tripartite (État-Patronat-Syndicats), basé sur la confiance et la sauvegarde des intérêts de la Nation.

Accélérer l’apurement de la dette intérieure et évaluer le système de rémunération du secteur public afin de garantir plus d’équité.

Autonomisation des femmes : un projet de loi en préparation



À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2025, le président a exprimé sa reconnaissance envers les femmes sénégalaises et africaines pour leur contribution au développement économique et social. Il a instruit le Ministre de la Famille et des Solidarités de :



Finaliser le projet de loi sur l'autonomisation économique des femmes, visant à élargir les opportunités de formation, d'encadrement et de financement des activités féminines.

Actualiser le recensement des groupements féminins, afin de disposer d'une cartographie exhaustive pour mieux orienter les interventions de l'État.

Mutualiser les crédits et fonds destinés au financement de l'entrepreneuriat féminin pour un impact national plus fort.

Renforcer les missions et les moyens du Conseil consultatif de la Femme, en mettant l'accent sur l'équipement, l'allègement des travaux des femmes et la protection des femmes vulnérables.

Relance de la pêche artisanale : une priorité économique



Face aux difficultés rencontrées par le secteur de la pêche artisanale, vital pour l’économie nationale, le président Faye a demandé au Premier ministre et au Ministre des Pêches d'engager des concertations inclusives avec les acteurs concernés pour relancer et développer ce sous-secteur stratégique.



Des mesures concrètes pour l'économie et les infrastructures



Le Premier ministre a mis en avant les enseignements clés de la rencontre tripartite, notamment :



La nécessité d'apurer les engagements financiers de l'État envers les entreprises.

L'urgence de relancer les secteurs du BTP, en achevant les anciens chantiers (écoles, universités, hôpitaux) et en démarrant de nouveaux projets.

La mise en œuvre d'un programme rénové de logements sociaux.

La seconde phase des mesures de réduction du coût de la vie, avec un impact budgétaire maîtrisé.

Présentations des ministres : cap sur les projets structurants



Plusieurs ministres ont présenté des communications stratégiques :



Le Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines sur le réseau gazier du Sénégal.

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce sur l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité.

Le Ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement des territoires sur le Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine.

Le Ministre de l'Agriculture sur la campagne de commercialisation de l'arachide.

Un appel au sursaut patriotique pour le développement du Sénégal



En conclusion, le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel au sursaut patriotique pour surmonter les défis économiques hérités du régime précédent et permettre au Sénégal de réaliser son redressement et son décollage économique.



Le Pacte national de stabilité sociale, attendu pour le 1er mai 2025, se profile comme une étape clé pour assurer la paix sociale, stimuler le développement et favoriser la prospérité du pays.