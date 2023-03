Contre les "dérives autoritaires" de Macky SALL » : Pastef/Saint-Louis hausse le ton (vidéo)

Les militants de Pastef/Saint-Louis ont battu le macadam mercredi à l’instar de leurs camarades des autres départements du pays. Cette mobilisation a été sonnée à l’occasion d’une marche de soutien à l’endroit de leur leader Ousmane SONKO, victime, selon eux, d'intimidation et privation de liberté de la part du régime du président Macky SALL.. Les « Pastef » déterminés à poursuivre le combat pour la candidature du chef de file de la coalition Yewwi Askan WI, se disent prêt à se battre contre un éventuel projet de troisième mandat de Macky SALL. Ils réclament en outre « la fin des arrestations et détenus arbitraires et la libération de tous les détenus politiques » et « la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant aux côtés des forces de l’ordre ». Les partisans de SONKO exigent par ailleurs « la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et la clarification des 07 milliards que le président de la République aurait gracieusement offert à Marine Le Pen ».