Coopération : Dakar et Riyad s’engagent pour un partenariat stratégique

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience Khalid Al-Falih, Ministre de l’Investissement du Royaume d’Arabie Saoudite. Cette rencontre témoigne de l’intérêt croissant du Royaume pour le Sénégal, perçu comme un hub stratégique en Afrique de l’Ouest, et ouvre la voie à un renforcement de la coopération entre nos deux nations.



Les échanges ont mis en lumière les nombreuses opportunités d’investissement au Sénégal dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie et l’industrie. L’objectif commun est de développer des partenariats bénéfiques pour les deux pays et de positionner le Sénégal comme un catalyseur de prospérité et de croissance pour la région.