Coopération Internationale : Ousmane Sonko a reçu en audience 04 ambassadeurs

Le Premier ministre a reçu en audience les ambassadeurs au Sénégal de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la France et du Maroc, mardi, à Dakar, selon des informations de la Primature.



Ousmane Sonko a discuté avec eux des ‘’perspectives de coopération’’ entre ces pays et le Sénégal, a ajouté la même source, sans autre précision.



‘’C’est un honneur de rencontrer [le Premier ministre sénégalais] pour un premier échange constructif et prometteur pour le renforcement et la rénovation du partenariat entre le Sénégal et la France’’, a écrit la représentante au Sénégal de l’Hexagone, Christine Fages, sur son compte X.