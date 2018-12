Coordination du PDS/ Saint-Louis : l’UJTL porte son choix sur Me Fatima FALL

La colère déchainée par l’audience que le président de la République a accordée à Ameth FALL BRAYA ne s’est pas estompée. Ce lundi, c’est le secrétaire général de l’UJTL Saint- Louis Khadim FALL qui sort au vitriol pour dénoncer une tentative de marchandise des militants.



Déçus, M. FALL et ses camarades soutiennent que la coordination devrait être mise désormais entre les mains de Me Fatima Fall qui, « malgré les yeux doux du régime depuis des années, elle est restée fidèle au PDS ».



« Elle est loyale, honnête et disponible. Elle ne cesse de soutenir sans tambours ni trompette » a-t-il dit, en saluant le travail de massification à la base que mène l’huissier de justice, en sourdine.



« Chaque jour, elle se déploie sur le terrain. Elle ne cesse de nous donner des orientations en vue de la réélection du candidat Karim Wade en 2019 », a renseigné M. FALL.



NDARINFO.COM