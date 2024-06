Coronavirus : 147 pèlerins testés positifs sur un effectif de 590

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce avoir détecté quelque cent quarante-sept cas positifs au Covid-19 sur un échantillon de 590 pèlerins Sénégalais de retour de la Mecque durant la période du 21 au 27 juin.



“Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que dans la période du 21 au 27 juin 2024, 590 pèlerins de retour des Lieux Saints de l’Islam ont été testés à leur arrivée à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)”, lit-on dans un communiqué reçu dimanche à l’APS.



“Les résultats ont révélé 147 cas positifs de Covid-19”, précise la même source, ajoutant qu’ “aucun cas grave n’a été enregistré, ni pris en charge dans les structures sanitaires”.



Selon le document “suite aux examens de confirmation effectués sur les tests positifs, il ressort que l’ensemble des cas sont dus à différentes souches du variant omicron déjà connu et circulant au Sénégal depuis plusieurs mois”.



“La grande majorité de ces souches figurent dans la base de données du laboratoire national de référence de la grippe et des virus respiratoires qui assure la surveillance génomique régulière du Covid-19”, poursuit le texte.



Les services du ministre de la Sante indiquent que les variants omicron identifiés jusqu’à présent “ne montrent pas de sévérité clinique particulière de la maladie, et entraînent souvent des infections bénignes”.



Ils rappellent que “les pèlerins testés ont été suivis pour notification de leur résultat et prescription thérapeutique pour les cas confirmés. Ils font l’objet d’un suivi sanitaire dans leurs localités de résidence”.



Dans une perspective d’éviter un risque d’épidémie dans le pays, le communiqué mentionne que “le MSAS a instruit ses services techniques de renforcer la surveillance épidémiologique”, laquelle est élargie à toutes les infections respiratoires.



“A la fin de la phase retour du pèlerinage, la surveillance épidémiologique de routine sera maintenue à l’aéroport et sur l’ensemble du territoire, conformément à la politique nationale de santé”, souligne le document.



Il note que le dispositif spécial à l’AIBD est destiné à renforcer le service permanent du contrôle sanitaire aux frontières aériennes jusqu’à l’arrivée du dernier vol retour prévu le 30 juin 2024.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale invite toutefois les populations “à la vigilance et à la sérénité”.



APS