Coronavirus : La Chine répond aux menaces de Trump

Donald Trump a rappelé que Washington n’excluait pas le fait que le coronavirus soit issu d’un laboratoire de Wuhan et qu’il estimait que la gestion par la Chine de l’épidémie était la preuve que Pékin «fera tout ce qui est en son pouvoir» pour faire échouer sa réélection à la présidence des États-Unis en novembre prochain.



En réponse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Geng Shuang a souligné que c’est le Covid-19 et non pas son pays qui était l’ennemi de l’humanité entière. Il a ajouté que La Chine est également une partie affectée et non “complice du virus”».