Coronavirus: Washington accuse Pékin de tenter pirater la recherche sur le vaccin

« Les tentatives de la Chine pour cibler les secteurs de la santé et de la recherche représentent une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19 », affirment la police fédérale et l’agence pour la cyber-sécurité dans un avertissement officiel.



Le FBI dit enquêter sur des pirates informatiques affiliés à Pékin, qui tenteraient de ravir les recherches effectuées sur un vaccin, mais aussi sur les traitements et les tests de dépistage de la maladie.