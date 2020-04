Coronavirus : le chef de l’Etat annonce plusieurs mesures sociales

Macky Sall a annoncé vendredi plusieurs mesures sociales, dont le paiement par l’Etat des factures d’électricité et d’eau des ménages abonnés de la ‘’tranche sociale’’, en plus d’un fonds d’aide de 12,5 milliards de francs pour la diaspora sénégalaise.



Ces mesures font partie d’‘’un programme de résilience économique et sociale’’ mis en place pour atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus sur la vie des ménages et des entreprises, a précisé le chef de l’Etat dans un discours adressé à la nation à la veille du 60e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.



Selon Macky Sall, l’Etat a prévu 15,5 milliards de francs CFA pour le paiement des factures d’électricité des ménages abonnés de la tranche sociale de la société d’électricité, ‘’pour un bimestre’’.



Il affirme que 975.522 ménages vont bénéficier de cette mesure.



Trois milliards sont également prévus pour payer les factures d’eau de 670.000 ménages abonnés de la tranche sociale de la société de distribution d’eau, ‘’pour un bimestre’’.



Le président de la République ajoute avoir prévu 12,5 milliards de francs CFA pour ‘’aider la diaspora’’ sénégalaise.





Il rappelle avoir décidé d’octroyer ‘’69 milliards, au lieu des 50 [milliards] initialement prévus, pour l’achat de vivres au bénéfice d’un million de ménages éligibles’’.



Macky Sall annonce que 302 milliards seront consacrés au paiement de la dette de l’Etat auprès de ses fournisseurs. Concernant cette dette, ‘’les règles et priorités de paiement concourant à l’objectif de stabilité économique seront publiées et connues de toutes les entreprises’’.



‘’Ces dernières s’engageront à maintenir les salaires’’, a précisé M. Sall.



‘’Une enveloppe de 100 milliards sera spécifiquement dédiée à l’appui direct des secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l’hôtellerie, mais également l’agriculture’’, a assuré le chef de l’Etat.



Dans le secteur financier, a-t-il annoncé, l’Etat mettra en place un mécanisme de financement de 200 milliards, qui sera ‘’accessible aux entreprises affectées, selon une procédure allégée’’.



APS