Rapport de l'OFNAC 2022 : le député Cheikh SECK dans de sales draps

Le responsable du Parti socialiste et fervent défenseur de l’ancien président de la République au sein de l’Assemblée nationale, Cheikh Seck par ailleurs maire de la commune de Ndindy fait également partie des personnalités qui ne dormiront plus du sommeil du juste après la publication du rapport 2022 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



Et pour cause, l’Assemblée de l’Ofnac a décidé́, après sa délibération lors de sa séance du 11 mai 2022, de transmettre le rapport d’enquête au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Pour rappel, c’est Matar Sylla, responsable du parti politique Alliance pour la République (APR), qui avait saisi l’Ofnac d’une plainte le 2 décembre 2020 contre le maire pour « détournement de fonds publics, de corruption et de surfacturation».



Dans sa plainte, Matar Sylla remettait en question le montant de cinquante (50) millions de FCFA, à dépenser par le maire Cheikh Seck au titre du budget consolidé d'investissement de 2019. Ces dépenses qui comprennent la construction d'une case de santé, l'acquisition d'équipements sanitaires, la construction d'un logement pour le personnel du poste de santé, ainsi que le coût de construction de souks et d'échoppes seraient volontairement exagérées.



Après investigation, les enquêteurs avaient conclu dans le rapport 2021 que des preuves de détournement de fonds publics ont été trouvées à la rencontre d’une certaine Ndèye Ngoné Ndiaye.



SUD QUOTIDIEN