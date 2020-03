Coronavirus : plus de 31 000 morts dans le monde, l'Espagne durement touchée

Le coronavirus a fait plus de 31 000 morts, dont une nette majorité en Europe (plus de 20 000). Avec plus de 10 000 victimes, l’Italie est le pays le plus touché loin devant la Chine (3 295 morts déclarés officiellement), foyer initial de la contagion.



Fortement touchée, l'Espagne déplore plus de 6 500 morts. En nombre de cas, ce sont les États-Unis qui sont le pays le plus touché, avec 124 686 contaminations officiellement recensées, dont 2 191 décès.



Selon le dernier bilan communiqué en France samedi soir, l’épidémie de Covid-19 a causé la mort de 2 314 personnes en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie, dont 319 dans les dernières 24 heures.



2 640 morts en Iran



Téhéran a annoncé ce dimanche que l'épidémie de Covid-19 a déjà fait 2 640 morts en Iran.



La République islamique fait partie des pays les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus. Elle a annoncé le 19 février de premiers cas de contamination sur son sol, mais un haut responsable a reconnu récemment que le virus était vraisemblablement déjà présent en Iran en janvier.



La maladie a fait 123 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a déclaré dimanche Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé lors de son point de presse télévisé quotidien.



