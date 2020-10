Coronavirus : un décès et 32 nouvelles contaminations, ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a déclaré vendredi 32 nouvelles contaminations de Covid-19 et un décès supplémentaire lié à la maladie du nouveau coronavirus.





Selon le Directeur de la prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, ces niouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur 1.213 individus au cours des dernières 24 heures, soit un taux de 2,64 pour cent.





Il s’agit de cinq cas contacts suivis par les services sanitaires, quatre cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 23 autres issus de la transmission communautaire, a indiqué le porte-parole du ministère de la santé, lors du point quotidien sur la situation de la pandémie.





Les cas communautaires ont été détectés pour la majorité à Dakar (19), Thiès (3) et Fatick (1), renseigne Dr Ndiaye, en soulignant que 156 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris.





Le nombre de malades dans les services de réanimation est passé de six jeudi, à huit ce vendredi, alors que le nouveau décès porte à 312 le nombre de personnes ayant perdu la vie à cause de la maladie.



Sept mois après l’officialisation du premier cas de Covid-19 dans le pays, 15.051 personnes ont contracté le virus, 12694 ont recouvré la santé et actuellement 2044 sont encore sous traitement, d’après les données du ministère de la Santé.

