Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo décide de créer un nouveau parti

L’opposant et ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n’entend pas s’engager dans une bataille juridique avec Pascal Affi N’Guessan pour le contrôle du Front Populaire ivoirien (FPI). Il décide de créer un nouveau parti politique.



«Le Président Laurent Gbagbo a pris acte de la volonté et de l’obstination de Monsieur Affi N’Guessan de prendre en otage le Front Populaire Ivoirien, foulant ainsi au pied les années de sacrifice des militantes et militants du Parti (…) il a demandé au Comité Central d’autoriser la mise en place d’un comité de préparation du Congrès Constitutif », indique un communiqué du comité central extraordinaire du FPI.



La réunion du comité central extraordinaire du FPI, qui est la première réunion politique de Laurent Gbagbo, après son acquittement par la Cour pénale internationale a réuni quelques 800 cadres du parti.



Créé dans la clandestinité en 1982, constitué en parti politique en 1988 et reconnu officiellement en 1990, le Front populaire ivoirien, a été sous le contrôle de Laurent Gbagbo jusqu’à la chute de son pouvoir en 2011.



Depuis lors, le Front populaire ivoirien est secoué par des divergences entre ceux qui exigent que Laurent Gbagbo reste le président naturel, et ceux qui veulent un renouveau du parti, plus modéré et sans lui.



Cette déchirure a pour toile de fond la présidentielle de 2015, à laquelle se présente Pascal Affi N'Guessan sous la bannière du FPI qu'il préside. Les ultras perçoivent alors ses actes comme une traîtrise ayant pour but de pousser Laurent Gbagbo, hors de la scène politique ivoirienne.



Le 3 avril 2015, la justice ivoirienne confirme Pascal Affi N'Guessan dans sa fonction de président du FPI, et interdit les soutiens de Gbagbo d'utiliser le nom et le logotype du parti, consumant par la même occasion le divorce entre les deux camps.



AA/ Abidjan / Fulbert Yao