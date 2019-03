Côte d'Ivoire : Mort de l'écrivain Bernard Dadié

L'écrivain Bernard Dadié est décédé, ce samedi, à l'âge de 103 ans. Le décès est confirmé par sa famille. Né en 1916 à Assinie (ville balnéaire, située à 94Km d'Abidjan), il est une des icônes figures de la littérature africaine.



Homme politique et compagnon de lutte du premier président de la Côte d'Ivoire Félix Houphouët Boigny, Bernard Dadié est l'auteur, entre autres ouvrages cultes,de Pagne noir, Un nègre à Paris et Patron de New York.



