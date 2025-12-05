Coupe du monde 2026 : le Sénégal hérite du groupe I avec la France et la Norvège

Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, selon le tirage effectué ce jeudi. Les Lions de la Téranga évolueront dans le groupe I en compagnie de la France, de la Norvège, ainsi que d’un barragiste encore à déterminer (Bolivie, Iran ou Suriname).





Le tournoi se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec une formule élargie à 48 équipes réparties en 12 groupes. Le Sénégal disputera sa troisième participation consécutive à une phase finale après 2018 et 2022.





Le calendrier des rencontres sera communiqué ultérieurement par la FIFA.



M.S/NDARINFO



