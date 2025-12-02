Robotique : le Sénégal décroche une médaille de bronze au World Robot Olympiad à Singapour

Pour sa première participation au World Robot Olympiad (WRO), organisé cette année à Singapour, le Sénégal a remporté la médaille de bronze, grâce à une équipe d’étudiants de la DAUST (Dakar American University of Science & Technology).





Le Sénégal était le seul pays francophone représenté lors de cette édition, ce qui confère à cette performance une portée d’autant plus remarquable.





L’équipe sénégalaise a présenté une plateforme semi-autonome de pilotage de drone à distance, ne nécessitant aucune formation technique, et pensée pour des usages variés tels que les livraisons médicales, les interventions d’urgence ou encore la logistique en zones difficiles d’accès.





Les étudiants ont été accompagnés par Mme Fatoumata Niang Niox, de la structure Accent, organisatrice locale du WRO. Son soutien technique et logistique a été déterminant dans la réussite de cette participation.





« Ce succès montre que la jeunesse sénégalaise peut rivaliser avec les meilleurs au monde. Nos solutions technologiques peuvent naître ici, et le Sénégal a toute sa place sur la scène mondiale », a déclaré un responsable de la DAUST, qui s’est dite fière de ses étudiants et de leur esprit d’innovation.





Le World Robot Olympiad est l’un des concours de robotique les plus prestigieux au niveau international, rassemblant des centaines d’équipes étudiantes venues de plus de 80 pays. La participation du Sénégal marque une étape historique pour la robotique africaine francophone.



MS/NDARINFO



