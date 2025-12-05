Le chef de l’État reçoit le maire de Dakar pour faire le point sur les JOJ 2026

Le président de la République a reçu en audience le bureau du Conseil municipal de la Ville de Dakar, conduit par le maire Abass Fall, a annoncé la Présidence dans un communiqué publié ce jeudi.





La rencontre a porté sur les enjeux stratégiques liés à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Le Conseil municipal a exposé ses priorités pour faire de cet événement international une opportunité de transformation durable de la capitale, notamment en matière de cadre de vie, d’infrastructures urbaines et de rayonnement international.





Selon la même source, la délégation municipale a salué l’écoute attentive du chef de l’État et l’intérêt manifesté pour les préoccupations de la Ville de Dakar dans la préparation des JOJ.



M.S



