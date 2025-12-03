Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Après Brazzaville, Embaló trouve refuge au Maroc

Mercredi 3 Décembre 2025

Après Brazzaville, Embaló trouve refuge au Maroc

L’ancien président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, renversé par un coup d’État militaire le 26 novembre, a quitté Brazzaville ce mardi 3 décembre pour Rabat, au Maroc, selon des informations publiées par Jeune Afrique et confirmées par une source diplomatique à Rabat.
 

Arrivé dans la capitale congolaise dans la nuit du 29 au 30 novembre, après un bref séjour à Dakar, l’ex-chef d’État n’aura passé que quelques jours au Congo. Son départ vers le Maroc intervient alors que la situation reste tendue à Bissau, où les militaires ont pris le pouvoir et suspendu les institutions.
 

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités marocaines ni par l’entourage d’Embaló concernant les conditions de ce déplacement ou la nature de son séjour à Rabat.

 MS
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.