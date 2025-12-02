Transport urbain : 500 taxis au gaz bientôt mis en circulation (ministre)

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé, lundi, l’arrivée prochaine de 500 taxis roulant au gaz, destinés au transport urbain, dans le cadre des efforts de modernisation et de transition énergétique du secteur.





S'exprimant en marge de la plénière de l’Assemblée nationale, consacrée à l’examen du budget de son département pour l’exercice 2026, le ministre a précisé que 110 bus supplémentaires sont également attendus entre décembre et janvier prochains.





Interpellé par les députés sur les enjeux de mobilité urbaine et les solutions durables, M. Diémé a réaffirmé l’engagement de son ministère à promouvoir des transports plus propres et accessibles, à travers le renouvellement progressif du parc automobile national.



Cette mesure s’inscrit dans une volonté de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d’amélioration de la qualité de service dans les grandes agglomérations.



M.S/NDARINFO



