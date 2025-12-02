Crise des bourses : le malaise étudiant s’étend à Saint-Louis

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a lancé lundi une grève de 96 heures, marquée par la cessation de toutes les activités pédagogiques et l’observation d’une journée sans tickets (JTS) à l’Université Gaston Berger (UGB).







Ce mouvement, qualifié de renouvelable, vise à exiger la réintégration des ayants droit sur les états de paiement des bourses, le paiement intégral des cas d’omission, mais également le démarrage des chantiers en attente et l’effectivité du Wifi sur le campus universitaire.





Selon le quotidien Libération, qui a rapporté les revendications étudiantes dans son édition du jour, la CESL entend maintenir la pression tant que ces points ne seront pas satisfaits.





Cette grève s’inscrit dans un contexte national de tension étudiante, alors que des mouvements similaires ont été observés depuis plusieurs semaines à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, sur fond de désaccords persistants autour du paiement des bourses.





En réaction à ces mouvements, le gouvernement a procédé, mardi, au paiement des allocations d’études des mois d’octobre et novembre 2025, ainsi qu’au versement du trousseau pour l’année universitaire 2025-2026, selon une annonce de la Direction des Bourses. Une mesure jugée encore insuffisante par de nombreux étudiants qui maintiennent la mobilisation.



MS







